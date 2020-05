Tyson (Fury) versus Tyson? "Ik kreeg telefoontje of ik wil kampen tegen Mike Tyson"

Een maand geleden kondigde Mike Tyson (53) aan dat hij zich klaarstoomt voor een comeback om het goede doel te steunen. De legendarische bokser werd in 1986 de jongste zwaargewichtkampioen ooit en ging in 2005 met pensioen.

Boksfans droomden plots van een kamp tussen Mike Tyson en Evander Holyfield, want die laatste kondigde 3 weken geleden ook een comeback aan. In 1997 beet Tyson in het oor van Holyfield.

Maar Holyfield hoorde nog niks van "Iron Mike", Tyson Fury daarentegen wel. "Ik heb een telefoontje gekregen met de vraag of ik wil vechten tegen Mike Tyson in een exhibitie-kamp", zegt de 31-jarige Fury in een interview met BT Sport.

"Ik heb "ja" gezegd, maar ik denk niet dat dat zomaar zal kunnen plaatsvinden."

WBC-wereldkampioen Fury heeft dit najaar sowieso al de uitgestelde 3e kamp tegen Deontay Wilder op zijn programma staan.