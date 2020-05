Filip Joos: "Gesimuleerd stadiongeluid was beter dan lachband bij FC De Kampioenen"

Filip Joos is dus grote fan. "Het verdient zeker navolging. En als ik commentaar geef op een wedstrijd in een leeg stadion, dan wil ik dat geluid op mijn oortje. Want anders zit je als commentator in een soort visbokaal."

"Ik durf zelfs niet te zeggen dat we er niet naartoe zullen gaan dat ook de spelers op het veld dat geluid te horen krijgen. Maar dan zit je ook wel met een ethisch vraagstuk. Want er was bijvoorbeeld boegeroep wanneer de spelers van Bayern aan de bal kwamen. En kun je dat een uitploeg wel aandoen?"