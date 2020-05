Anderlecht-West Ham in 1976: een container Gueuze, een sektelid en een keeper zonder handschoenen

Sporza Retro: Anderlecht wint Europacup II in 1976

Waarom koos Sonck voor Anderlecht-West Ham?

"Ik ben in 1978 geboren en deze finale was in 1976, maar ik had er wel al flarden van gezien", vertelt Wesley Sonck. "Ik woon in Ninove en dat ligt niet ver van Anderlecht. Wij gingen daar regelmatig naartoe. Anderlecht was toen een grootmacht in Europa."

Frank Raes: "Toen kwamen de grote spelers nog naar hier. Een Rensenbrink zou nu nooit meer in België kunnen spelen. Arie Haan had met Ajax Europacup I gewonnen, maar ging toch naar Anderlecht. Financieel was het toen ook allemaal anders geregeld, nu zijn er meer restricties."

Wesley Sonck kon zich in de voorbereiding op de uitzending laven aan de kennis van Frank Raes. "Ik had de volledige match bekeken en een analyse gemaakt. Het leek alsof ik die aan mijn trainer Frank moest voorleggen. Dat was cool!"