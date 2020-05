Peter Maes: "Dessers zou zeker niet misstaan in de kern van Genk"

"Ik had Cyriel Dessers destijds zien spelen bij de beloften van OH Leuven. Hij was het type speler dat ik zocht: agressief, aanwezig in de zestien, heel goeie mentaliteit, verstandige jongen. We hebben hem onmiddellijk gehaald", vertelt Peter Maes aan Sporza.

"Dessers was een ruwe diamant die nog wat technisch vermorgen miste. Hij had nog wat tijd nodig om zich te integreren, maar twijfelen deed hij niet. Hij wist waarmee hij bezig was."

"Zijn atletisch vermogen was enorm. Nooit was hij geblesseerd. Op training werkte hij heel hard en hij dacht ook na over situaties. Het is een jongen die niet te snel uit zijn lood te slaan is."