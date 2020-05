Bondscoach van de Braziliaanse voetbalvrouwen is overleden

Vadao was coach bij een hele resem clubs in Brazilië. Zo werkte hij bij Mogi Mirim samen met een jonge Rivaldo en bij Sao Paulo met Kaka. Op latere leeftijd zou hij een grote voorvechter worden van het Braziliaanse vrouwenvoetbal.

Vadao leidde de Braziliaanse vrouwen op de WK's van 2015 en 2019 en op de Spelen in eigen land. Succes boekte hij evenwel niet, want op de WK's strandde Brazilië telkens in de 1/8e finales en op de Spelen in Rio was de ongelukkige 4e plaats zijn deel.

Toch liet Vadao een grote indruk na op de Braziliaanse ster Marta, die op Instagram mooie woorden richtte aan haar voormalige coach. "Ga in vrede, coach. Je hebt je missie in dit land met succes vervuld."

"Ik ken geen enkel mens die zoals jij is. Je wist hoe je je leven op een waardige en eerlijke manier moest leiden. Ik ben trots dat ik prachtige momenten met jou heb beleefd en de kans kreeg om veel van je te leren. Bedankt voor alles en rust in vrede."