Virtuele doping in Formule E? Duitse Audi-rijder verdacht van inhuren gamer

Daniel Abt leek gisteren plots zijn draai te hebben gevonden als virtuele racer. In de vorige races was hij nergens te bespeuren, maar nu bikkelde hij met polesitter Stoffel Vandoorne (Mercedes) en de uiteindelijke winnaar Oliver Rowland (Nissan) om de zege.

Vandoorne vroeg zich tijdens de race op Twitch meer dan eens af of Abt wel achter het stuur zat. Niet onlogisch, want de camera van de Duitser stond uit en de Audi vloog agressief over het voormalige vliegveld. "Ik weet niet zeker of het wel echt Abt was", zei Vandoorne ook na de race nog eens.

Ook Jean-Eric Vergne stelde zich vragen over Abt. "Ik ben vrij zeker dat hij niet achter het stuur zat", sprak de 2-voudige Formule E-kampioen. "De volgende keer ga ik ook de beste gamer inhuren", grijnsde de Fransman.

De hosts van de show lachten wat ongemakkelijk en beloofden om de zaak te bekijken. Voorlopig heeft Abt nog niet op de beschuldigingen gereageerd.