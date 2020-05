Campenaerts heeft nog eens zot idee: rij iedereen uit de wielen in 20 min

Campenaerts trok op zijn tijdrijdersfiets naar de Ardennen. Zijn doel: in 20 minuten bondscoach Verbrugghe, renner Vervaeke en triatleet Jef Van Meirhaeghe uit het wiel rijden. Kijk hieronder hoe dat afliep.

Bram Tankink zorgde voor een vrolijke noot als commentator op de brommer van vader Campenaerts. Ook Remco Evenepoel duikt op in de video. Hij deed niet mee aan de uitdaging van Campenaerts, maar was ook aan het trainen in de Ardennen.