Lookalike Jaap Stam: "Dat gebeurt me wel vaker"

Bij de aankondiging van de komst van coach Jaap Stam blunderde Cincinnati door een foto van Tinus van Teunenbroek te gebruiken. De jeugdleider van Ajax lijkt als twee druppels water op de voormalige verdediger van Oranje.

"Ik hoorde van het incident via een moeder van een oud-pupil van mij. Iedereen vraagt nu of ik een transfer naar Amerika gemaakt heb", vertelt Van Teunenbroek aan FOX Sports.

Voor Van Teunenbroek was het niet de eerste keer dat hij voor Jaap Stam aangezien werd. "Dat gebeurt me wel vaker, zoals op vakantie. Dan roepen de mensen: "Hé, daar is Jaap Stam". Ik ben ooit door Ajax zelf ook al eens aangezien voor Jaap Stam, in Ajax Showtime."

Ook supporters van Manchester United, een ex-club van Stam, klampten Van Teunenbroek regelmatig aan. "Dan kwamen Engelsen naar mij met een shirt van Manchester United en wilden ze met me op de foto. Ik had er toen altijd wel lol in."