"Exclusief" interview op eigen clubmedia: "Ruikt naar soort censuur van de pers"

"Club Brugge heeft die kampioenenviering wel mooi aangepakt, op dat vlak is Club een pionier. Maar ik zie dat bijvoorbeeld Standard maandag een "exclusief" interview met zijn eigen voorzitter geregeld heeft. Dan stel ik me de vraag wat de journalistieke meerwaarde daarvan is."

"Eleven heeft in het nieuwe tv-contract de clubs gecharmeerd met het idee om hen zélf content te laten maken. Of dat altijd goed is, weet ik niet."

"Dit is een beetje een voorafspiegeling van hoe het in de toekomst in het voetbal zal gaan", zegt Bart Lagae, de Het Nieuwsblad-journalist die in De Tribune te gast was.

In De Tribune op Radio 1 kwam het onderwerp maandagavond aan bod, naar aanleiding van de virtuele kampioenenshow die Club Brugge zondag op de mensheid losliet. Blauw-zwart is een van de clubs die zich almaar meer tot een

Dat clubs met hun achterban en sponsors via hun eigen kanalen (websites, videoplatformen en sociale media) communiceren, is niet nieuw. Elke club die zichzelf een beetje serieus neemt, investeert daar flink wat geld in.

"Eén langgerekte goednieuwsshow"

Peter Vandenbempt, ook in De Tribune: "De kampioenenviering van Club Brugge is een apart verhaal, maar het is een kwalijke ontwikkeling - en dat is ook in het buitenland al een tijdje nog veel meer aan de gang - dat clubs de regie van hun communicatie helemaal in handen willen houden."



"Daarbij geven werknemers van de club liefst alleen nog interviews aan hun eigen mediakanalen. Dat zijn dan gefilterde reacties die één langgerekte goednieuwsshow vormen."



"Als die eigen communicatie bestaat naast het gewone journalistieke werk, dan heb ik daar geen probleem mee, want dat mag bestaan, maar als het in de plaats komt van de journalistiek..."



"Als Bruno Venanzi alleen nog voor Standard-tv spreekt en niet voor de reguliere media, dan is dat een enorme verarming en gaan we naar een soort censuur van de pers, want dat woord mogen we dan toch gebruiken."



Bart Lagae: "Voor alle duidelijkheid: ik heb aan Club-trainer Clement de vragen kunnen stellen die ik wilde stellen. Maar goed, Club is kampioen en dus is alles er positief."



"Maar als je Standard neemt, dat tot de afgrond is moeten gaan voor het BAS om zijn licentie veilig te stellen, dan vallen daar heel wat vragen bij te stellen. Wie heeft hen gered? Witsel? Fellaini? Hoe gaat het verder met de club? Als die vragen al gesteld zijn in dat exclusieve interview van henzelf, heb ik begrepen dat er toch geen interessante antwoorden op gekomen zijn."