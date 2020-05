Schotland voetbalt ook niet meer: Celtic kampioen, Hearts zakt

Celtic had na 30 speeldagen 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Rangers, die wel een match minder hadden. In Schotland moeten normaal 38 speeldagen afgewerkt. Hearts lag 4 punten achter Hamilton Academical.

De SPFL hakte vandaag de sportieve knopen door, nadat de 12 profclubs vrijdag al lieten verstaan dat de competitie niet meer afgewerkt kon worden. Om de definitieve plaatsen toe te kennen werd een gemiddeld aantal punten per match genomen. De enige wijziging was ten opzichte van 13 maart was dat St Johstone over Hibernian naar de zesde plaats wipte.