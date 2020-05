Verhaeghe heeft nog zin in bekerfinale: "Honger naar dubbel is groot"

Bart Verhaeghe opende zijn interview bij de titelviering met het gevoel dat bij iedereen bij Club Brugge leeft: "We zijn sportief gezien de oververdiende kampioen."

"We hebben de competitie compleet gedomineerd. We verloren maar één keer en scoorden heel veel doelpunten. We waren klaar om in Play-off I snel onze titel veilig te stellen."

Maar daar mag het niet bij blijven: Verhaeghe wil ook graag nog een 2e bekerwinst onder zijn bewind. "Ik ben tevreden dat het nog altijd de bedoeling is de finale (tegen Antwerp) te spelen."

"Ik voel bij spelers en staf een erg grote honger naar de dubbel. Ik kan nu ook al beloven dat we volgend seizoen - ook al zal het wegens de coronacrisis een speciale transferperiode worden - weer op 3 fronten willen strijden. We zullen de ploeg met gerichte aankopen versterken."