Vandenbempt: "Ik heb het na één helft voor bekeken gehouden"

Met Dortmund-Schalke werden de voetbalsupporters op hun wenken bediend: een mooie affiche tussen twee rivalen, waarbij ook de sportieve belangen niet min waren. "Ik had er naar uitgekeken", zegt Peter Vandenbempt. "Daarom zat ik op tijd voor mijn televisie, al probeer ik momenteel nog altijd te achterhalen waarom. Op zich was het een goeie wedstrijd, maar jammer genoeg werden al mijn vooroordelen al snel een voor een bevestigd." "Het was alsof ik de hele tijd naar een stilleven zat te staren. Dat is goed voor 5 minuten en daarna is het voorbij. Ik was dus al na 5 minuten afgeleid en na de eerste helft heb ik het zelfs voor bekeken gehouden." "Na een dikke 20 minuten heb ik mijn telefoon genomen en belde ik met Gert Verheyen (de cocommentator van Vandenbempt bij Champions League-wedstrijden op Proximus Sports, red). Wel, die was blijkbaar al even in slaap gevallen." "Het hoeft niet te verwonderen. In normale omstandigheden leeft het publiek in een stadion verwachtingsvol mee met acties, tackles, duels en een voorzet, maar als dat niet zo is, geraak je gewoon niet in die wedstrijd." "Voetbal is een sport vol passie, emotie, lawaai, afkeurend gejoel, gejuich, pieken en dalen. Dat wordt nu allemaal weggevlakt. Het is nu echt één vlakke lijn, het is doods. Neen, ik ben er echt niet vrolijk van geworden. Als dit het nieuwe normaal is, zeg ik "neen"."

"Maak lawaai met geluidsinstallatie"

Voetbal leeft grotendeels van zijn toeschouwers, van de sfeer in het stadion. Vandenbempt: "Op dat vlak is voetbal zeer verschillend van bijvoorbeeld wielrennen. Je zou misschien een Tour de France kunnen rijden zonder publiek. Op een col door een mensenzee rijden is een groot spektakel, maar om een koers echt aantrekkelijk te maken is dat niet nodig." Vanavond volgt een tweede kans, want dan komt het grote Bayern München in actie. "Misschien zal ik daar nog eens naar kijken. Maar dan meer in de optiek van hun Champions League-campagne." "Ondanks mijn vergevorderde leeftijd ben ik zo naïef om toch nog vertrouwen te hebben in de UEFA en hun voornemen om de huidige Champions League-campagne in augustus nog af te werken, dus bekijk ik het in dat licht. Want ik ben niet van plan om elke week naar deze Bundesliga-wedstrijden te gaan kijken." Misschien zou een streepje sfeer soelaas kunnen bieden? "Zelf zou ik op een of andere manier toch wat sfeer in mijn stadion proberen te pompen. Alle clubs hebben dure geluidsinstallaties: daar moet toch iets mee te doen zijn? Maak lawaai, zodat je de indruk krijgt dat het leeft in plaats van naar een lege doos te moeten kijken."

"2 dagen kamperen om binnen te kunnen"

Als de huidige lijn van het verbod op massa-evenementen in het najaar doorgetrokken zou worden, zou ook in de Belgische hoogste klasse geen sprake zijn van voetbal met publiek. "De illusie van volle stadions in september moeten we inderdaad niet in stand houden", besluit Peter Vandenbempt. "Als 1/3e van elk stadion in eerste klasse bezet mag zijn, zou dat al een succes zijn. En dat is dan toch al iets." "Want ik moet ook zeggen: helemaal geen voetbal is nog erger. Als het voetbal in ons land opnieuw mag beginnen, zal ik al twee dagen op voorhand aan het stadion gaan kamperen om binnen te kunnen."