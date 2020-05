Marc Herremans: "Ik heb een tweede kans gekregen, Wouter Weylandt niet"

Op 9 mei 2011 sloeg het noodlot toe in de Giro voor Wouter Weylandt. De Belgische renner viel zwaar in een afdaling en overleefde de klap niet.

"Het leven is mooi, maar het leven kan ook verschrikkelijk hard zijn. Wouter Weylandt was nog maar 26 jaar, het leven had nog zo veel te bieden. Ik kende hem niet, maar verdriet had ik wel", blikt Herremans terug in Sporza Retro.

In 2002 kwam Herremans zelf zwaar ten val tijdens een fietstraining op Lanzarote. "Ik heb veel geluk gehad, ik heb nog een tweede kans gekregen, Wouter Weylandt niet", vertelt de voormalige triatleet. "Na zijn ongeluk besef ik dat eens te meer."



"Elke dag ervaar ik als een geschenk. Ik ben verlamd van borst tot teen, maar dat voelt niet extreem zwaar aan. Er gebeuren veel naardere dingen in de wereld."



"Wij hebben drinkbaar water, bij ons vliegen er geen bommen om de oren, wij hebben het hier gewoon super", vindt Herremans. "Wat zijn 9 weken zonder sociaal contact dan?"