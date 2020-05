Voorzitter Waasland-Beveren: "Een slag onder de gordel"

"Iedereen bij Waasland-Beveren is zwaar geshockeerd door de plotse verandering in tactiek van de Algemene Vergadering", is Dirk Huyck een dag later nog altijd aangeslagen. "Dit is een slag onder de gordel."

"De werkgroep was aan een positieve beslissing aan het werken, waarbij niemands toekomst gehypothekeerd werd. We leken op weg naar een competitie met 18, maar de werkgroep werd teruggefloten door de Raad van Bestuur."

"We hebben de collega's van de K11 die ons vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur vrijdag nog opgebeld, maar toen al was duidelijk dat het kalf verdronken was. Iedereen heeft voor zijn eigen belang gekozen en Waasland-Beveren is opgeofferd. Zelf zou ik zoiets nooit doen met een andere club."

"Ik had gehoopt op solidariteit onder de kleine clubs, daar is de K11 toch voor. Maar die K11 is onder druk gezet, gechanteerd, zodat ons lot snel bezegeld was. Er werd hen solidariteitsbijdragen beloofd als ze de stemming konden bevestigen. Eigenlijk maakten we nooit een kans."