"Lapmiddelen bewijzen dat je er eigenlijk nog niet aan moet beginnen"

In de Bundesliga wordt vandaag weer gevoetbald, terwijl in België al naar volgend seizoen gekeken wordt. "Dat is niet onze beslissing, maar die van de Veiligheidsraad. De situatie is in elk land verschillend, dus is het logisch dat zoiets voor elk land apart beslist wordt", vindt Pro League-voorzitter Peter Croonen.

"Het feit dat we vroeg stoppen, creëert ook de kans om wat vroeger te starten. We zullen wel zien of het op 7 augustus al kan. In elk geval geeft die datum ons wat ruimte om nog te schuiven."

Peter Vandenbempt: "Op dit moment kan niemand de vraag beantwoorden of er op 7 augustus weer gevoetbald kan worden, al vind ik het wel snel. In principe kun je geen oefenwedstrijden spelen tot 31 juli. Dan is het kort dag. Maar oké, het is wel goed om zo snel mogelijk weer te willen beginnen."