Vandenbempt: "Belangrijk voor imago en AA Gent is grote winnaar coronacrisis"

Na de voorbije weken denk ik dat het voor het imago van de Pro League bijzonder belangrijk was dat er vandaag een beslissing viel. Stel je maar eens voor dat die nog eens werd uitgesteld.

De Pro League had ook graag een beslissing die met een grote meerderheid gedragen werd en dat is het geval. 84 procent van de Algemene Vergadering heeft voor de voorstellen gestemd. Dat is dus een groot succes.

Maar: er is tijdens de vergadering door veel partijen veel voorbehoud gemaakt tegen de plannen, de beslissingen, de procedures die de voorbije uren zijn gebruikt, tegen de samenstelling van de agenda.

Hoewel het doek gevallen is over het seizoen, is het laatste woord er toch nog niet over gezegd. Dat kunnen we ook afleiden uit de reacties van Waasland-Beveren en Beerschot.

De burgemeester van Leuven had overigens gezegd dat in Leuven niet zou kunnen worden gevoetbald in augustus.

Nu laat hij toch een opening: hij zal zich breed bevragen en misschien is er toch een mogelijkheid om al dan niet die terugwedstrijd in Leuven toe te laten.