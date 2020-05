ATP- en WTA-toernooien ook in juni en juli geschrapt, alle hoop op augustus

Zowel bij de mannen als de vrouwen wordt er sinds begin maart niet meer getennist. Oorspronkelijk stond 7 juni met rood omcirkeld op de tenniskalender, maar de schorsing van alle toernooien werd nu verlengd tot eind juli.

"Door de onzekerheid rond het coronavirus moeten we helaas deze beslissing nemen", klinkt het bij Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP Tour. De WTA Tour trok dezelfde conclusies. "We betreuren dit, maar we blijven ons beroepen op medische experten die kunnen bepalen wanneer het opnieuw veilig en mogelijk is om te herstarten."

Op de ATP-kalender verdwijnen zo de toernooien van Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel. De WTA Tour schrapt de toernooien van Bastad, Lausanne, Boekarest en Jurmala. Voor Karlsruhe en Palermo wordt een nieuwe datum gezocht.

De toernooien die gepland staan vanaf 1 augustus, kunnen normaal gezien gewoon doorgaan. Volgende maand volgt een update over de speelkalenders.