Spelers en trainers in Premier League laten zich horen: herstart pas 19 juni?

Woensdag was er een videoconferentie met spelers en trainers van de Premier League. Daarin kwam naar voor dat ze een herstart op 12 juni (over 4 weken) te vroeg vinden.

Spelers en trainers hebben aangegeven dat er momenteel nog te veel onduidelijkheden zijn over de trainingen en over de vraag wat er gebeurt als een speler positief test op COVID-19. De huidige richtlijnen laten in het midden of de hele ploeg dan in quarantaine moet of enkel de besmette speler.

De spelers sturen ook aan op een week extra training vooraleer het seizoen te hervatten, omdat anders het risico op blessures groot is. Verschillende clubartsen hebben al gewaarschuwd voor het risico op blessures als spieren en pezen zwaar belast worden zonder voldoende training.

Ten vroegste op 1 juni zouden er in Groot-Brittannië wedstrijden achter gesloten deuren mogen plaatsvinden, op voorwaarde dat de strikte veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat de besmettingscurve in het land niet weer de hoogste ingaat.

Ondertussen blijft ook nog onduidelijk waar de wedstrijden gespeeld moeten worden. De voorbije weken werd druk gespeculeerd dat dat op acht tot tien neutrale terreinen zou zijn, maar vele clubs zien dat niet zitten.