Sport Vlaanderen-Baloise: "Zoals in de winter afwachten of organisatoren ons willen"

"Van die organisatoren hebben we de bevestiging gekregen dat we op de deelnemerslijst blijven staan. Voor de rest is het afwachten, want we weten niet welke wedstrijden er georganiseerd zullen worden."

Opleidingsformatie Sport Vlaanderen-Baloise kan zijn puzzel nog niet echt leggen, vooral omdat het nog maar heel weinig puzzelstukjes in zijn bezit heeft. Over hoeveel wedstrijddagen heeft het al zekerheid?

"Heel wat Franse wedstrijden in augustus aangeschreven"

Augustus wordt een heel moeilijke maand, weet De Clercq. "Normaal zouden we in Denemarken, Noorwegen en Duitsland koersen. De Ronde van Duitsland is al afgelast, de Arctic Race en de Ronde van Denemarken ook, weliswaar onofficieel."

"We zijn dus 3 rittenkoersen kwijt en ook onder meer de GP Jef Scherens gaat niet door. Er schiet dan niet veel meer over. We hebben de kalendervoorstellen van de Franse en Italiaanse bonden gezien en we zijn proactief beginnen te werken."

"We hebben al heel wat Franse wedstrijden in augustus aangeschreven om te mogen deelnemen. We hopen dat we daar eventueel aan de slag kunnen."

"Of het dan bang afwachten is? Het is een beetje zoals tijdens de winter: dan doen we altijd onze aanvragen en hopen we in zoveel mogelijk koersen aan de start te staan. Dat is nu weer het geval."

"Veel van die wedstrijden hebben we nog nooit gereden omdat ze niet pasten in ons programma. Die willen we nu wel doen. Het is afwachten of de organisatoren ons willen. Daar kunnen we nu niet op antwoorden."