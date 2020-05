Elise Mertens over trainersopleiding: "Toch een hele aanpassing"

Elise Mertens heeft onlangs de draad weer voorzichtig opgepikt. "Ik ben inderdaad weer aan het tennissen, ik kon niet meer wachten. De slagen zitten nog redelijk goed, maar op het voetenwerk zat toch al wat roest", geeft ze toe.

"Het doet wel eens goed om een langere conditieopbouw te hebben, maar ik hoop ook om weer snel te kunnen spelen. Normaal zou het gravelseizoen nu volop aan de gang zijn. Ik ben heel gemotiveerd, maar ik vrees er wel een beetje voor."

Het wordt wel een drukke kalender, met Roland Garros vlak na de US Open. "We zijn het wel gewoon om week in week uit een jetlag te hebben. En een grandslam is nog iets anders, er zijn er maar 4 paar jaar. Ik vind het positief dat Roland Garros niet geannuleerd is."