Louis van Gaal: "Het is normaal dat er opnieuw gevoetbald wordt"

In Duitsland wordt vanaf komend weekend weer competitievoetbal op het hoogste niveau gespeeld, en ook andere grote landen zijn volop bezig een heropstart grondig voor te bereiden.

"Ik vind dat normaal. Ik vind het ook nodig", zei Louis van Gaal maandagavond op de Nederlandse omroep NOS.

"Het is fantastisch hoe we het coronavirus bestreden hebben, maar er zijn nog meer aspecten in de samenleving die van belang zijn en die je weer moet opstarten."

"Natuurlijk is dat een duivels dilemma en moet je daar een balans in vinden, maar je kunt toch bepaalde groepen van mensen testen op het virus? Dan moet je wel voorbereid zijn natuurlijk. En Nederland was echt niet voorbereid op deze pandemie, terwijl dit al 10 jaar voorspeld was."

"Maar dat is het verleden, we moeten nu kijken wat we kunnen oplossen. Anders gaat de economie kapot, zal dit veel meer mensen beïnvloeden, ook mentaal, en krijgen we nog veel vollere ziekenhuizen dan door het coronavirus."

Van Gaal vindt het belachelijk dat de bekerfinale Feyenoord-Utrecht niet gespeeld wordt door de pandemie.

"Die bekerfinale zou ik zo laat mogelijk ingepland hebben. In plaats van de Supercup bijvoorbeeld die het nieuwe seizoen opent en die toch niets voorstelt. Dat was nog op tijd geweest voor de UEFA, daar was helemaal geen probleem. Dat is gewoon logisch nadenken, maar dat wordt gewoon niet gedaan."

"Hoe kun je een club als Feyenoord of Utrecht zo onthouden van een trofee terwijl je aan sport doet? Sport gaat over winnen en verliezen, dit was heel makkelijk op te lossen."