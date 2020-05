Vanhaezebrouck: "Iedereen had kunnen weten dat Moeskroen licentie zou krijgen"

In deze aflevering hoort u:

"Niet verbaasd over uitspraak van het BAS"

"Het voordeel aan het BAS is dat je snel een uitspraak hebt. Via andere wegen in het Belgische rechtssysteem heb je binnen het jaar geen uitspraak, terwijl je dat in voetbal of andere sporten wel nodig hebt om verder te kunnen."

"Als je het BAS macht geeft als ultieme arbitrage-instituut, dan moet je nu niet zeggen dat je geen geloof meer hebt in het BAS. Het zou ook raar zijn als de voetbalbond nu zou zeggen dat het naar de burgerlijke rechtbank stapt. De bond is altijd ingegaan tegen clubs die naar de burgerlijke rechtbank wilden stappen."

"Ik vind het vreemd dat iedereen zo verbaasd is over de uitspraak van het BAS. Blijkbaar zijn er een aantal opgenomen gesprekken (die de band tussen Moeskroen en makelaars zouden bewijzen), maar sinds het voetbalschandaal met o.a. KV Mechelen hebben we gezien wat opgenomen gesprekken waard zijn."

Voetbalclub Moeskroen glipte vorige week voor de vijfde keer in zes jaar door de mazen van het licentienet. Dat was de meest gehoorde mening in de voetbalwereld, maar Hein Vanhaezebrouck is het daar niet helemaal mee eens.

"Waasland-Beveren mag op bedevaart naar Compostella"

Hein Vanhaezebrouck ziet een andere club die evenzeer een piepklein gaatje gevonden heeft om door te ontsnappen. "Het voorstel van Club Brugge om met 18 ploegen in 1A te spelen, lijkt volgend seizoen de ideale oplossing."

"In dat scenario is er een club die op bedevaart mag. Niet naar Scherpenheuvel, maar helemaal naar Compostella: Waasland-Beveren. Ze haalden 0 op 21 in hun laatste matchen met 2 gemaakte goals en 18 tegen. Zeggen dat ze thuis tegen AA Gent in eerste konden blijven, daarover zeg ik: never. Waasland-Beveren was een vogel voor de kat. Dat wist iedereen. Ze zijn gered door corona."

"OHL en Beerschot gaan ook tevreden zijn, want normaal konden ze niet beiden in 1A spelen. Tegelijk is het ook slecht nieuws voor Waasland-Beveren, want als OHL opnieuw in 1A geraakt, zal het zijn om er nooit meer uit te vallen. Leuven is een grote stad, heeft een rijke eigenaar, die zal investeren. Ook Beerschot zal er alles aan doen om in 1A te blijven."