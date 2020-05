RETRO 11 mei 1985: Bradford-brand zorgt voor 56 doden in amper enkele minuten

Bekijk de dramatische beelden (opgepast voor gevoelige kijkers)

Houten dak, veel afval en veel wind zorgen voor vuurdrama

Derdeklasser Bradford City was dat seizoen zeker van de promotie naar tweede klasse, dus de sfeer zat er goed in in het stadje in Noord-Engeland voor de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Lincoln City.

Zoals bij zoveel stadions in Engeland toen waren er heel wat brandonveilige opmerkingen te maken. De gedateerde voetbaltempel - sinds 1908 was er niet zo heel veel veranderd - had nog altijd een houten dak boven de hoodftribune. Na het seizoen zou er een stalen constructie komen.

Onder de tribune lag ook heel wat afval, dat tussen de zitjes doorviel, en ander materiaal. Daarover had de brandweer al opmerkingen gemaakt. Samen met de winderige omstandigheden zorgde dat alles voor een fatale combinatie.

Tv-commentator John Helm merkte om 15.40u een klein brandje op in de hoek van de hoofdtribune. Amper 4 minuten later stond de hele tribune in lichterlaaie. De beelden van de vlammen spreken voor zich.

Supporters werden verrast op hun zitjes, in paniek vluchtten fans het veld op, anderen probeerden aan de achterkant gesloten uitgangen open te breken, maar het vuur haalde een pak vluchters in.