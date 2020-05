Geen herstart van Premier League? "We houden alle opties open"

De Britse regering maakte eerder op de dag voorzichtig de weg vrij om in juni de competitie te hervatten achter gesloten deuren. De voorbije weken werd druk gespeculeerd dat dat op enkele neutrale terreinen zou zijn, maar dat willen de clubs nu toch niet.

"De clubs verkiezen om hun thuiswedstrijden in eigen huis te spelen, indien mogelijk. Dat lijkt me evident", zegt Richard Masters, "maar we moeten luisteren wat de autoriteiten ons vertellen. Voor sommige clubs is dit punt belangrijker dan voor anderen. De dialoog gaat voort."

Vooral de clubs die nog vechten tegen de degradatie zouden ijveren voor wedstrijden in hun eigen stadion. Ze vrezen anders in de eindspurt van de Premier League benadeeld te worden.

"We werken hard aan een oplossing waarin iedereen zich kan vinden", vervolgde Masters. "We blijven met de spelers en trainers praten. De komende week staan er nog verschillende vergaderingen op het programma."