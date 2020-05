Nederlandse premier over grote sportwedstrijden: "Ga geen valse hoop bieden"

"Superverspreiders"

In ons land ziet het ernaar uit dat er vanaf 1 augustus weer gevoetbald mag worden (voor een beperkt publiek), in Nederland willen ze de poorten van de stadions een maand later weer openen.

Mark Rutte houdt zijn hart vast. "Ik ben er momenteel niet vrolijk over", stelt de eerste minister van Nederland. "Omdat je weet dat de fans die in stadions naar voetballers schreeuwen of wielrenners aanmoedigen bij koersen superverspreiders kunnen zijn."



"We weten ook nog niet veel over het virus. Misschien krijgen we snel nieuwe inzichten, maar nu ga ik geen valse hoop bieden. Op dit moment zijn grote evenementen nog een groot vraagteken."



De Amstel Gold Race is een van de grote sportevenementen in het najaar in Nederland. De WorldTour-koers staat op zaterdag 10 oktober geprogrammeerd.