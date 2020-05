Duitse cultclub wint match tegen "Onzichtbare Tegenstander" (ondanks streaker)

In 1987 speelde Lokomotive Leipzig nog de finale van Europacup II tegen Ajax, nu houdt het zich schuil in de Duitse vierde klasse, ook al heeft het nog altijd een uitgebreide en trouwe aanhang.

Dat bleek ook toen Lokomotive tijdens de lockdown tickets tegen 1 euro probeerde te verkopen voor een wedstrijd tegen de "Onzichtbare Tegenstander" (lees: het coronavirus). 182.612 fans deden een duit in het zakje.

De wedstrijd zelf was live te volgen op YouTube, met zowel Duits als Engels commentaar. Op het veld was het grootste deel van de match letterlijk niets te zien, op die ene streaker na dan. Af en toe dook er toch een speler van Lokomotive op die enkele onzichtbare tegenstanders dribbelde en kon scoren.

Zo stond het bij de rust 5-0, waarna de coach van de onzichtbare tegenstander de handdoek in de ring wierp. "Wat een bizarre avond is dit geweest", schreef de club op zijn site. "Dat hebben we in onze 126-jarige geschiedenis nog niet meegemaakt. FCL leeft en daar kan geen enkel virus iets aan veranderen!"