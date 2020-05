Michel Wuyts: "De wielerkalender is nu geijkt: je kan dit niet nog eens omgooien"

Voor elke renner wat wils

Als de medische evolutie het toelaat, worden het drie erg drukke maanden voor het wielrennen vanaf augustus. Elke renner zal een programma kunnen samenstellen dat past bij zijn kwaliteiten en net dat vindt Michel Wuyts bijzonder positief.

"Ik zie een breed aanbod en het is evident dat keuzes zich zullen opdringen, maar dat is in een normaal seizoen ook zo. Drie grote rondes combineren doet nog maar één iemand. Die heet Thomas De Gendt."

"Ik ken er ook niet al te veel die van de Strade Bianche doortrekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Ik zou alleen Greg van Avermaet durven te noemen in een normaal jaar. Dat is het moderne wielrennen zoals het al 25 jaar bestaat."

Naast de renners mag de kalender ook voor de grote ploegen geen bezwaar zijn. "Iedere WorldTour-ploeg beschikt over 24 tot 30 renners. Het management moet proberen die allemaal tot hun recht te laten komen."

"Ik maak me sterk dat elke WorldTour-ploeg tot 3 wedstrijden per dag kan rijden. Wetende dat ik spreek over selecties van twee keer 7 renners en een keer 8 renners. Ik vind deze kalender niet knettergek."