Waarom je vissen moet voederen: "Je gaat toch ook niet voor een lege frituur staan?"

Wij namen een kijkje in domein Blauwmolen in Holsbeek. Daar respecteerden ze netjes de afstandsregels met een buffer van ruim 10 meter tussen elke visser.

Thierry De Wilde is opgelucht dat hij weer kan gaan hengelen. "Ik kom hier 4 à 5 keer per week, we leven bijna aan de vijver", vertelt de hengelaar die weken op zijn tanden moest buiten. "Thuis moest ik verven van mijn vrouw", lacht hij.

In de Blauwmolen verwachten ze de komende weken veel hengelaars. Daarom heeft de club meer dan 3 ton vis bijgezet in de vijvers: vooral karper en giebel.

En om die te vangen, moet je de vissen voederen. Hengelaar Steve D'Herzele legt uit waarom: "Je gaat toch ook niet voor een lege frituur staan?"