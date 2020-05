Frans kampioenschap op de weg verhuist naar oktober

De UCI liet bij de bekendmaking van de nieuwe kalender weten dat een alternatieve datum mag voorgesteld worden voor nationale kampioenschappen als de voorziene periode (20-23/08) niet mogelijk blijkt te zijn.



Tot 1 september zijn bijeenkomsten met meer dan 5.000 personen in Frankrijk verboden. "Daardoor zullen we de Franse kampioenschappen op de weg in Plumelec verplaatsen naar oktober", zegt de vicevoorzitter van de Franse wielerfederatie aan Le Télégramme.

"In oktober zullen we onvermijdelijk tegenover een monument geprogrammeerd staan. We weten wel al dat de Franse kampioenschappen niet tijdens het weekend van Parijs-Roubaix (25 oktober) zullen doorgaan."

De Ronde van Vlaanderen staat op 18 oktober op het programma, een week eerder is het de beurt aan Gent-Wevelgem. In het eerste oktoberweekend staat Luik-Bastenaken-Luik op de kalender.