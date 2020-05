Exact 5 jaar geleden: Eden Hazard kopt Chelsea naar de titel

Chelsea besliste het Premier League-seizoen 2014-2015 op de 35e speeldag. Dankzij een kopbaldoelpunt van Eden Hazard zwoegde het zich voorbij middenmoter Crystal Palace (1-0).

In het eindklassement stond Chelsea op 1 met 8 punten meer dan het Manchester City van Vincent Kompany en een bonus van 12 punten op Arsenal.

Twee jaar later kroonde Hazard zich nog eens tot kampioen met Chelsea. En vijf jaar later, nu dus, voetbalt hij voor Real Madrid. Voorlopig houden blessures (en de coronacrisis) hem van succes in Spanje.