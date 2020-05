Lierse Kempenzonen haalt slag thuis voor BAS en krijgt proflicentie voor 1B

"We zijn te groot voor het amateurvoetbal." Lierse Kempenzonen kon dit seizoen maar op het nippertje degradatie naar de tweede amateurklasse vermijden, maar bleef toch ambitieus. Het stapte naar het BAS om een proflicentie voor 1B af te dwingen.

Met succes. "Vandaag hebben we een uitgebreid dossier ingediend waarin we aantonen dat we financieel, structureel en organisatorisch klaar zijn om stappen te zetten. Ik ben enorm fier dat we onze licentie voor 1B hebben kunnen behalen", zegt CEO Yorik Torreele.

Op basis van sportieve resultaten kan Lierse geen stap hogerop afdwingen, maar als andere profclubs naast een licentie grijpen, liggen er kansen. "We wachten nu af en gaan de situatie in het Belgische voetbal op de voet volgen. Laat het duidelijk zijn dat Lierse klaar is om te groeien, zowel in 1B als in de eerste amateurklasse."

Ook voorzitter Luc Van Thillo, die zijn ambities niet onder stoelen of banken steekt, is tevreden. "Lierse is klaar om stappen te zetten in welke reeks dan ook. En wat er ook gebeurt, we komen altijd terug."

Lierse zakte twee jaar geleden nog uit 1B na faillissement en herrees uit de assen als Lierse Kempenzonen. Door in te zetten op Belgisch talent hoopt Lierse zijn plekje in het profvoetbal weer op te eisen.