Kenny Belaey over zijn laatste WK: "Uitstel komt eigenlijk goed uit"

"Ik blijf gemotiveerd"

Kenny Belaey is 4-voudig wereldkampioen trialbike. Op zijn 37e wilde hij nog een laatste keer alles op alles zetten op het WK, maar dat zal niet meer voor 2020 zijn. In 2021 dan maar?

"Extra voorbereiding komt goed uit"

"Misschien is het dus goed dat ik nog een jaar extra krijg om me voor te bereiden. Dus het komt eigenlijk goed uit."

"Door eens lang verplicht thuis te zitten, kan ik alles goed analyseren en nadenken over hoe ik de toekomst ga aanpakken. Bovendien was er na vorig jaar, toen ik bewust een jaar geen wedstrijden deed, fysiek werk aan de winkel."

Kenny Belaey traint momenteel noodgedwongen op de rotsen die hij 15 jaar geleden in zijn tuin liet installeren. "Ideaal en erg uitdagend is dat niet voor iemand die houdt van kicks, maar de coronacrisis biedt mentaal en fysiek ook voordelen.

"Kan zeker nog podium halen"

De laatste keer dat Kenny Belaey wereldkampioen trialbike werd is ondertussen 10 jaar geleden (in Canada in 2010). In 2021 zal er volgens Belaey zelf geen nieuwe wereldtitel bijkomen, maar dat is ook niet zijn motivatie.

"In 2017 werd ik nog 3e op het WK. Mentaal was dat toen een overwinning. In 2018 en 2019 kon ik me nog moeilijk opladen, maar ik ben zeker dat een podium nog kan. Zeker omdat ik op WK's altijd wat meer kan."

"Na het laatste WK had ik een heel slecht gevoel. Ik was 5e geworden, maar als ik eerlijk ben was ik gewoon niet goed voorbereid. Zo wil ik geen laatste WK afwerken."

"Mijn laatste WK wil ik wel voorbereid zijn. Als ik dan opnieuw 5e wordt, weet ik tenminste dat ik er alles voor gedaan heb en dan kan ik zeggen dat het mooi geweest is", besluit Belaey.