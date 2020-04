Tafeltennisser Cedric Nuytinck: "Zullen nog jaren gevolgen van deze crisis moeten dragen"

Ook het tafeltennis ligt uiteraard volledig stil door het coronavirus, maar in september staan wel het EK én het WK op het programma. Toch leeft Cedric Nuytinck nog in onzekerheid over de toekomst.

“Ik heb mijn twijfels of beide evenementen gaan doorgaan", vertelt hij op de website van de Vlaamse tafeltennisfederatie. "September lijkt me nog wat te vroeg voor internationale toernooien. Ik zou kunnen uitkijken naar de Spelen van Tokio, maar ik moet me eerst nog plaatsen op het kwalificatietoernooi. Het uitstel verandert weinig voor mij, het belangrijkste is dat alles veilig verloopt.”

Nuytinck maakt van de coronacrisis gebruik om wat meer op techniek te trainen. "En fysieke oefeningen doe ik thuis in mijn fitnesskamer, die ik speciaal ingericht heb voor deze lockdown", klinkt het.

"Thuis zitten was een hele aanpassing. De druk die wij als spelers voelen, is helemaal weggevallen. Na enkele dagen was ik het al kotsbeu. Ik heb nood aan uitdagingen in mijn leven. Al snel kwam ik met het plan om renovatiewerken in mijn huis uit te voeren. Plafonds, vloeren, muren: het hele pakket. Ik ben blij dat ik mij nu daarop kan storten."

Maakt Nuytinck zich zorgen over de toekomst van zijn sport. "We zullen nog jaren de gevolgen van deze crisis moeten dragen”, denkt hij.

“Voor mij persoonlijk valt het nog goed mee, maar spelers die geen steun ontvangen van de federatie gaan het lastig krijgen. Sponsors, toernooien en clubs leven nu allemaal in een andere economische realiteit. Gaat er gesnoeid worden in de bijdragen voor de sport? Ik denk van wel. Er wachten ons nog moeilijke tijden.”