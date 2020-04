"Veel ruzie gehad met Simons, maar kijk ernaar uit met hem samen te werken"

Met Olivier Deschacht en Timmy Simons worden twee boegbeelden van respectievelijk Anderlecht en Club Brugge met elkaar verenigd bij Zulte Waregem, waar Simons vanaf komend seizoen assistent-coach wordt.

"Anderlecht en Club Brugge hebben natuurlijk vaak tegen elkaar gespeeld. Anderlecht dat was Deschacht en Club Brugge dat was Simons. Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met Timmy", vertelt Olivier Deschacht.

"We zijn allebei vechters die het moeten hebben van onze mentaliteit. We hebben veel ruzie gehad, maar ik kijk er wel ongelooflijk naar uit om met hem samen te werken. Dat is een uitdaging voor ons alle twee."

"Ik hoop dat ik veel kan leren van Timmy en dat ik hem een plezier kan doen en opnieuw mijn niveau van vroeger kan halen. Ik heb nog geen contact gehad met hem, maar we zullen elkaar nog genoeg zien."