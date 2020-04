Vrouwenteams van Genk en Gent: "Coronavirus helpt natuurlijk niet"

Net als bij de mannen liggen de competities ook in het vrouwenvoetbal stil. Bovendien is het EK voetbal van 2021 verschoven om plaats te maken voor Euro 2020 bij de mannen. En waar het mannenvoetbal nog dagelijks in het nieuws is, lijkt het vrouwenvoetbal wel van de radar verdwenen.

Hermien Vanbeveren polste bij KAA Gent Ladies en KRC Genk Ladies naar de gevolgen van de coronacrisis. “We hebben het financieel niet altijd gemakkelijk en het coronavirus helpt natuurlijk niet”, zegt Dominique Reyns van Gent. “Normaal hadden we nu een “barbecue-weekend”. Dat zou rond de 15.000 euro opgeleverd hebben. We missen ook de inkomsten van onze twee kantines. We zullen bijvoorbeeld al zeker de trainingsstages moeten schrappen hierdoor.” Hetzelfde geluid is er bij Genk. “Financieel zal er sowieso een verlies zijn”, zegt Betty Van Proeyen. “Het grootste probleem is de onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst. Zo kunnen we onmogelijk inschatten wat de invloed zal zijn op sponsoring en dat is voor elke club heel belangrijk.”

Dominique Reyns (KAA Gent)

Gent: "Meer dan kwart van budget gaat naar de jeugd"

Bij Gent, vorig jaar nog bekerwinnaar, dreigt wel een leegloop. Sterkhouders Minnaert, Missipo, Maximus en Van Den Abbeele vertrekken. “Je kan zeker niet zeggen dat dat door corona komt", legt voorzitter Reyns uit.

“De concurrentie wordt gewoon groter. Je hebt in onze omgeving bijvoorbeeld Club Brugge, Zulte Waregem en Aalst en die kunnen nu blijkbaar wat meer investeren. En als de vraag groter is dan het aanbod, dan stijgen de prijzen….”

“Wij hebben ook veel aandacht voor de jeugd, hebben veel meer jeugdploegen dan bijvoorbeeld Anderlecht en teren dus ook meer op onze jeugdspelers. Meer dan een kwart van ons budget gaat daar naartoe, maar een opleidingsvergoeding is er niet voorzien in het vrouwenvoetbal. En éénmaal bij ons opgeleid, wil iedereen ze in zijn basiselftal.”

“Komt daarbij dat wij in vergelijking met de andere teams in de Super League misschien tot op vandaag het minste steun krijgen vanuit de profclub. Al moet ik zeggen dat onze accommodatie (de matchen worden gespeeld op het oefencomplex van AA Gent), wel top is. Maar eigenlijk komt het daarop neer: we krijgen wel infrastructuur, maar tot nu toe amper geld.”

"We zijn zeker positief over samenwerking met Genk"