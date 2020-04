Red Lion Simon Gougnard: "Nacht voor halve finale op WK hoorde ik dat mijn vader gestorven was"

De Red Lions gingen in de olympische finale onderuit tegen Argentinië. "Op dat moment wil je huilen. Je staat op het podium met medaille, maar ook met gemengde gevoelens. Na 10 minuten begin je je wel te realiseren dat je eigenlijk blij moet zijn, maar toch", doet hockey-international Simon Gougnard zijn verhaal over Rio 2016.

Uit die verloren finale konden de Lions wel belangrijke lessen trekken. Op het EK en het WK lukte het daardoor wel. Maar ook aan dat WK in India in 2018 houdt Gougnard nog gemengde gevoelens over.

"Mijn vader was erg ziek. Voor de Spelen in Rio kregen we voor het eerst de harde diagnose. Hij had blaas- en botkanker en volgens de dokters had hij nog maar een jaar te leven."

"Voor ik naar het WK vertrok, voelde hij zich al heel slecht, maar hij wou het niet zeggen. Ik heb hem dan tijdens het toernooi wel een paar keer aan lijn gehad. Dat was heel zwaar. Ik hoorde zijn ademhaling, maar kon niet meer praten. De nacht voor onze halve finale tegen Engeland heeft mijn mama dan gebeld om te zeggen dat het voorbij was."

"Je weet niet hoe je moet reageren. Je wil naar huis en vraagt je af wat je daar doet. Ik ben met mijn kamergenoot Tom Boon naar buiten geweest. We hebben gepraat en daarna hebben we een slaappil genomen."

"De dag erna was ik klaar voor de match", gaat Simon Gougnard voort. "Ik zei tegen de ploeg: "Ik zorg voor mezelf en we praten er hierna over". We winnen met 6-0 en ik maak de 2e goal."



"Na die wereldtitel was ik blij, maar je denkt aan je familie en je wil terug naar huis. Toch ben ik in België nog eerst mee naar de koning en de grote markt geweest. Ik ben nog altijd blij dat ik dat gedaan heb want het was ongelooflijk om mee te maken. Ik wist: morgen is het weer een andere dag en kan ik naar mijn familie."