Ook topsportscholen maken zich klaar voor heropening: "We hebben een stappenplan"

Valerie Van Cauwenberghe is als algemeen coördinator topsport bij de gymnastiekfederatie verantwoordelijk voor de topsportschool in Gent. Zij hoopt eind deze week duidelijkheid te krijgen of de trainingen eventueel gedeeltelijk weer van start kunnen gaan.

In afwachting werkt de federatie zelf aan een stappenplan. Zelfde verhaal bij de volleybalbond. "We hebben Sport Vlaanderen gecontacteerd, ze kennen onze vragen en ons voorgestelde plan, maar we moeten nog even afwachten."

"De gymnasten die in het olympische traject zitten, trainen momenteel al in de topsporthal in Gent. Al ziet die training er heel anders uit dan normaal”, zegt Van Cauwenberghe. "Iedere turner werkt alleen aan een toestel, dat telkens wordt ontsmet en contact met de trainer is er niet. Dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijk, maar gezondheid gaat voor."

Het is belangrijk om in de eerste plaats de conditie op peil te houden. "Alle topsportgymnasten trainen gewoonlijk 20 tot 30 uren per week, nu is dat natuurlijk veel minder. Ze proberen dat thuis wel te doen, bijvoorbeeld door videocalls met hun trainer. De turnbond heeft wat kleinere toestellen kunnen verdelen. En de creativiteit bij veel ouders is groot, sommigen hebben in hun tuin bijna een eigen turnzaal gemaakt."