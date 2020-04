Dejonghe: "Grootste verschil met F1? Formule E heeft doorgedreven strategie"

Sam Dejonghe, testrijder in de Formule E voor Mahindra Racing, schoof aan voor een Facebook Live-sessie en bediende raceliefhebbers op hun wenken. Een bloemlezing. "Ik vrees dat de kans groot is dat de Grote Prijs in Spa-Francorchamps dit seizoen van de kalender zal vallen."

Wat zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de racesport?

"Het is nodig dat de racesporten uitzicht hebben op de (her)start van het seizoen, want veel teams dreigen in financiële problemen te komen", zegt Dejonghe. "In de Formule 1 heeft Williams het al enkele seizoenen moeilijk. En bij Haas raakt het geduld van sponsor Gene Haas misschien wel op." "De Formule 1 hangt ook stevig vast aan de autoconstructeurs, die net als andere bedrijven klappen krijgen. Als de constructeurs geld willen besparen, zal de autosport misschien wel het slachtoffer zijn. Het enige voordeel is dat de autosport het altijd moeilijk heeft gehad om te overleven. Ze zijn misschien iets beter bestand tegen klappen."

Wat is de invloed op de racekalender?

"Er staan nu dubbele raceweekends op het programma, bijvoorbeeld de GP's van Oostenrijk en Hongarije in één weekend. Het is de enige mogelijkheid om nog een seizoen af te werken." "Ik vrees dat de kans groot is dat de GP van België zal sneuvelen. De races die later op de kalender staan, zullen voorrang krijgen. En het is heel moeilijk om een race te herplannen. Misschien kan het nog goed uitdraaien voor de Belgische organisatoren en krijgen ze zo wat ademruimte." "Het wordt afwachten hoe de F1-gemeenschap reageert. Misschien is het positieve effect dat ze de F1 wat zullen heruitvinden, want het is de laatste jaren wat blijven staan. De Formule E is bijvoorbeeld veel progressiever en creatiever met de implementatie van technologie om de beleving te verhogen."

Hoe voelt een Formule E-bolide aan?

"Als racepiloot zit je in verschillende racewagens: zware modellen, lichte modellen, V6-motoren, V8-motoren... Een Formule E-bolide is een zwaardere wagen, want er zit een batterij van 360 kilogram in je rug. Dat voel je ook wel." "Je rijdt ook niet op slicks, maar op banden met meer profiel. En de races worden altijd georganiseerd in steden." "Maar het grote verschil met de F1 is toch de strategie. Hoe we de race aanpakken, is veel verder doorgedreven dan in elke andere racesport, omdat je zo afhankelijk bent van je batterij." "Je weet niet welk scenario je zal krijgen in de race. En twee extra inhaalbewegingen betekent minder batterij. De strategie is dus heel veranderlijk."

