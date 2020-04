ADO Den Haag neemt na 4 maanden afscheid van coach Alan Pardew

Alan Pardew werd tijdens de kerstperiode als coach binnengehaald bij ADO Den Haag. De 58-jarige Engelsman zette zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen.



Met ADO Den Haag moest Pardew vechten tegen de degradatie. In zijn 8 matchen als trainer behaalde hij maar 6 op 24 met ADO. De ploeg stond voorlaatste voor de coronacrisis. Maar vorige week beslist werd om het seizoen definitief te beëindigen. Niemand stijgt naar of zakt uit de Eredivisie.

Voor volgend seizoen moet ADO nu wel op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Pardew kijkt dan weer uit naar een nieuw team. De Engelsman begon zijn carrière als trainer in 1999 bij Reading en stond daarna aan het roer bij achtereenvolgens West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion.

Als coach van Newcastle werd Pardew in het seizoen 2011-2012 zelfs voor het eerst in de clubhistorie tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League. Tijdens zijn spelersloopbaan droeg Pardew het shirt van onder meer Crystal Palace, Charlton Athletic en Tottenham Hotspur.