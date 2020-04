Duitse Profliga zal geen licentie weigeren door financiële redenen

De Duitse profliga (DFL) heeft maandag de kandidaturen van alle 49 clubs voor een licentie voor de Bundesliga en Tweede Bundesliga van volgend seizoen aanvaard. De algemene vergadering van de 36 profclubs had op 31 maart al besloten dat financiële criteria, in de vorm van een liquiditeitsberekening, dit jaar niet onderzocht zouden worden. Dit is normaal gezien de eerste stap in het toekennen van een proflicentie in Duitsland.