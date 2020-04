Spelen Rode Duivels op EK niet in Kopenhagen tegen Denemarken? "Kans is 50-50"

De Rode Duivels spelen hun tweede groepswedstrijd op het (naar volgend jaar verplaatste) EK normaal gezien in het Parken Stadion van Kopenhagen, tegen Denemarken.

Maar aangezien Kopenhagen volgend jaar in die periode ook fungeert als startplaats voor de Tour de France (2 juli 2021) staat er plots een vraagteken achter het voetbalverhaal.

Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, zegt in de Deense media dat de kansen op een EK in Denemarken nog maar "fifty-fifty" zijn.

Naast de match tussen België en Denemarken zou het stadion van de Deense topclub FC Kopenhagen normaal gezien nog twee groepswedstrijden en een 1/8e finale organiseren.

Volgens Møller staan de Deense autoriteiten voor een grote uitdaging om het EK en de Tour min of meer tegelijkertijd in goede banen te leiden.

"We zijn bezorgd", zegt Møller. "Er moet een akkoord gevonden worden met de stad Kopenhagen, het Parken Stadion en Sport Event Denmark, de overkoepelende Deense sportbond."

"De Deense voetbalbond is klaar om de 4 EK-wedstrijden in 2021 te organiseren, maar we kunnen dat niet zonder de onvoorwaardelijke steun van onze partners. Momenteel is er nog een weg af te leggen. We zullen blij zijn als er een finaal akkoord gevonden is."