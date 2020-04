Kevin De Bruyne wil Ronaldo graag als ploegmaat: "Dan had ik nog meer assists"

Rode Duivel Kevin De Bruyne zit momenteel met z'n gezin in quarantaine in Manchester. De speler van Man. City geniet nu van het samenzijn.

"Uiteraard mis ik het voetbal, maar het is leuk dat ik mijn zoontjes nu zie opgroeien. Toch kijk ik er ook naar uit om weer op het veld te staan. Op dit moment ben ik de meest complete speler die ik ooit geweest ben."

Een van de vragen in het gesprek met Football Daily was met wie De Bruyne graag eens zou willen spelen. Gastheer Jamie Redknapp opperde dat een middenveld met De Bruyne, Xavi en Iniesta voor vuurwerk zou zorgen, maar De Bruyne zoekt het hoger op het veld.

"Dan kies ik een spits die makkelijk scoort. Iemand als Thierry Henry, die ik ken van zijn periode als assistent-coach bij de Rode Duivels, of Cristiano Ronaldo. Ik heb iemand nodig die snel is, diep gaat en op de juiste plaats staat. Dat is belangrijk voor mij als creatieve middenvelder."

"Bij Ronaldo kan ik de bal 3 meter te hoog trappen en hij zal toch nog scoren. Dan zou ik nog meer assists aanleveren", lacht De Bruyne, die dit seizoen al 17 assists achter zijn naam heeft staan.