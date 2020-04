DL-meetings Eugene en Parijs uitgesteld, coronaproof alternatief in Oslo

Eerder vielen wegens de coronacrisis al de meetings in Doha (17 april), een nog te bepalen stad in China (9 mei), Shanghai (16 mei), Stockholm (24 mei), Napels (28 mei) en Rabat (31 mei) in het water. Voor al die meetings en ook voor Eugene en Parijs gaat de organisatie op zoek naar een nieuw moment.

Impossible Games in Oslo zijn coronaproof

Opvallend: de Bislett Games in Oslo vinden onder de naam "Impossible Games" plaats op 11 juli. Het wordt een coronaproof meeting met Noorse en internationale atleten die in overeenstemming met de geldende Noorse en gekende gezondheidsmaatregelen zullen deelnemen.

De meeting zou een uur duren, rechtstreeks op de openbare omroep NRK komen en grotendeels bekostigd worden door de Noorse atletiekbond en de wereldatletiekbond.

Volgens de huidige kalender zullen de meetings in Londen (4 juli) en Monaco (10 juli) het seizoen openen, al is het nog maar in de vraag in welke hoedanigheid. De Memorial Van Damme volgt normaal in Brussel op 4 september als op een na laatste manche.