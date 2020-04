Nieuwe voorzitter fusieclub: "We zullen Temse niet opslokken"

"Deze nieuwe fusie kan werken, omdat we in Lokeren een echte voetbalstad zijn. Het wordt een echte fusie en geen overname. We zullen Temse dus niet opslokken. Geen verhaal zoals bij Beerschot en Wilrijk bij ons, maar een inclusief verhaal. Ook in Temse zal er voldoende voetbal blijven, vooral voor de jeugd."

Voor Van Duyse is het een emotioneel moment, want hij is de kleinzoon van Adhemar Goeters, de eerste voorzitter van Sporting Lokeren. "50 jaar geleden werd in ditzelfde stadhuis de fusie tussen Racing en Standaard Lokeren gevierd."

"Als je mensen ontmoet die elkaar vinden in een gemeenschappelijk project, dan kunnen de dingen snel gaan. Zelf heb ik de gesprekken in de laatste uren getrokken."

Sporting Lokeren is officieel nog niet eens failliet verklaard of de club is al uit zijn as verrezen. Na een eerste flirt met Hamme ging uiteindelijk Temse in op de avances van Lokeren.

"Eerst een overgangsjaar, daarna kunnen we hogerop"

De initiatiefnemers spreken zelf over een "ambitieus project", maar Van Duyse wil niet in de val trappen om te hard van stapel te lopen. "We hebben ambitie ja, maar een gezonde."

"We weten allemaal dat er in het voetbal veel ongelukken gebeuren, omdat budgetten niet gehaald worden. Ik heb er, ondanks de onzekerheid door de coronacrisis, vertrouwen in dat we ons budget rond zullen maken."

De sportieve ruggengraat wordt in eerste instantie die van Temse. "De ploeg van Temse was al klaar voor volgend jaar, we zien wel of we nog wat versterkingen kunnen bijhalen." Yves Van der Straeten blijft alvast hoofdtrainer.

"Het eerste jaar wordt een overgangsjaar, waarin we een structuur moeten uitbouwen en mensen bij elkaar moeten brengen. Daarna kunnen we hogerop."

Snel weer naar het profniveau dan? "Dat is een strikvraag. We pinnen ons daar niet op vast. We werken in alle rust aan de toekomst."