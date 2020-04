Condom keert terug naar Eupen in de rol van sportief directeur

Jordi Condom kent de Belgische competitie uitstekend. Van 2012 tot en met 2017 werkte de Spanjaard al voor Eupen. Eerst als assistent, daarna als hoofdcoach. Na omzwervingen bij Roeselare en een jaartje in het Midden-Oosten keert hij terug naar Eupen.

Hij wordt de nieuwe sportief directeur, een functie die algemeen directeur Christoph Henkel had overgenomen na het vertrek van Josep Colomer in 2019. Eupen hoopt met Condom een "nieuwe stap vooruit te zetten in de Belgische eerste klasse".

De voormalige jeugdcoach van Barcelona werd bij Eupen in maart 2015 hoofdtrainer na het vertrek van zijn landgenoot Bartolomé Marquez Lopez. De50-jarige Condom leidde Eupen in 2016 naar de eerste klasse.