Amnesty International heeft vragen bij Saudische interesse voor Newcastle

Saudi-Arabië heeft niet de beste reputatie op het vlak van mensenrechten. "De Premier League loopt het risico misbruikt te worden door mensen die dankzij de prestige van de competitie hun immorele en strafbare daden willen toedekken", klinkt het in een mededeling van Amnesty International.

Dat de Saudi's zich willen inkopen bij Newcastle stuit ook rechtenhouder beIN Sports tegen de borst. In Saudi-Arabië worden immers al jarenlang Premier League-wedstrijden illegaal uitgezonden op piratenzender beoutQ, waarvan het moederbedrijf in handen is van de Saudi-Arabische staat.

Met de mogelijke overname van Newcastle door de Saudi's zou zo'n 340 miljoen euro gemoeid zijn, in ruil voor 80 procent van de aandelen. De Premier League moet zo'n overname wel eerst goedkeuren, maar in de Engelse pers is te horen dat er op dat vlak geen problemen verwacht worden.