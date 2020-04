UEFA streeft nog altijd naar afgewerkte competities, maar zet de deur toch op een kier

De visie van de Europese voetbalbond UEFA is intussen voldoende duidelijk: hoewel voetballen in deze coronacrisis niet meteen voor morgen lijkt, hamert de UEFA nog altijd op het uitspelen van de huidige voetbalcompetities.

Het voornemen van de Raad van Bestuur van de Pro League om de Belgische competitie toch vroegtijdig stop te zetten, werd begin deze maand dan ook niet warm onthaald bij de UEFA.

Donderdag zit het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond samen en worden er meer concrete standpunten of richtlijnen verwacht, maar vandaag was er al een overlegmoment met de 55 lidstaten.

De UEFA maakt geen bocht en herhaalde nog eens "de sterke aanbeveling" om de competities en bekertoernooien af te ronden.

Al is het standpunt deze keer iets genuanceerder. "Sommige uitzonderingen kunnen bestudeerd worden als de richtlijnen over deelname aan de Europese competities - in geval van een geannuleerde competitie - uitgewerkt zijn", klinkt het.

Hiermee zwakt de UEFA de eigen dreigende taal af. Nadat de intenties van de Pro League over het Belgische voetbalseizoen duidelijk waren, reageerde de UEFA als door een wesp gestoken en leken de Europese tickets voor de Belgische teams aan een zijden draadje te hangen. De Pro League bespreekt volgende maandag de eventuele afwikkeling van de Belgische competitie.