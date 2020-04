Spelverdeler Stijn D'Hulst keert terug naar Roeselare

"Stijn D’Hulst komt terug naar Schiervelde", schrijft Roeselare. "Deze keer niet zoals begin maart als speler bij wereldteam Civitanova, maar als eerste spelverdeler bij de club waar het allemaal begon voor hem."

"Na zeven seizoenen bij Roeselare (2010-2017) speelde Stijn zich in de kijker bij SWD Powervolleys Düren (2017-2018) en wereldteam Cucine Lube Civitanova (2018-2020)."

"Vooral zijn passage bij het Italiaanse sterrenteam Lube Civitanova (het vroegere Lube Macerata) spreekt tot de verbeelding van iedere volleybalkenner: samen met sterspelers als Bruno De Rezende, Osmany Juantorena, Robertlandy Simon en Yoandy Leal, werd Stijn Italiaans landskampioen en bekerwinnaar met als surplus de CEV Champions League Cup (2019). Dat laatste deed geen enkele Belgische volleybalspeler hem voor."

"Stijn D’Hulst komt dus met bakken ervaring terug naar zijn ‘Club of Hearts’. Stijn is, samen met Hendrik Tuerlinckx, Stijn Dejonckheere, Ruben Van Hirtum, Pieter Coolman, Gertjan Claes, Arno Van de Velde en ook Matthijs Verhanneman, één van de Golden Boys die 5 keer na elkaar landskampioen werden. En voor Stijn tellen we daar ook nog 4 keer de Beker van België en 3 keer de Supercup bij."