Die 2e passage over de Muur van Hoei

In het voorjaar van 1994 deed wielerteam Gewiss heel wat wenkbrauwen fronsen. De Italiaanse formatie won Milaan-Sanremo met Giorgio Furlan en Luik-Bastenaken-Luik met Jevgeni Berzin. Maar vooral de manier waarop Gewiss de Waalse Pijl naar zijn hand zette, deed alarmbellen afgaan.



"Bij de 2e passage over de Muur van Hoei reden 3 Gewiss-renners op kop van het peloton. Ik zat in 4e positie en week uit naar rechts, want ik kon dat trio niet volgen. Niemand was in staat om in te pikken. De 3 Gewiss-renners waren vertrokken", blikt Eric Van Lancker terug.

Die 3 Gewiss-renners waren Giorgio Furlan, Moreno Argentin en Jevgeni Berzin. "Ze pakten een minuut en zongen het uit tot aan de finish. Dat was ongezien."

Argentin kreeg de zege cadeau van Furlan. Berzin maakte 22 seconden later het Gewiss-podium compleet. De 1e niet-Gewiss-renner was Gianni Bugno, op 1'14".

"We wisten dat er iets aan de hand was, maar in het peloton werd daar toen weinig over gespeculeerd", vertelt Van Lancker, die zelf 15e eindigde in die Waalse Pijl.

"Het gerucht deed de ronde dat de Italianen in eigen land specifieke klimtrainingen deden met hun Polar-meter (nu hebben de renners een wattagemeter)."

"Achteraf is dan naar buiten gekomen dat het succes van Gewiss te wijten was aan epo (met ploegdokter Ferrari als spilfiguur)."