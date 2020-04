Praet: "Raar om ploegmaats al meer dan een maand niet meer gezien te hebben"

"Ik ben hier met mijn familie, dus ik ben in goed gezelschap", vertelt Dennis Praet. "Ik ben een familieman, dus daar geniet ik wel van. Toch is het geen makkelijke periode. Ik mis alle dingen die ik gewoon ben. Het zijn vreemde tijden, maar we moeten erdoor."

Hoe vult Praet zijn dagen? "Ik volg het trainingsprogramma dat ik van de club gekregen heb. Dat is vooral veel lopen, omdat we in conditie moeten blijven. Daarnaast heb ik al veel tv-series en films gekeken en met de familie spelen we ook spelletjes thuis."

Met de ploegmaats zijn er video-gesprekken. "We hebben een groepsgesprek met de hele ploeg, zodat we allemaal met elkaar in contact blijven. Het is wel raar om elkaar al meer dan een maand niet meer gezien te hebben, want normaal zijn we dag in, dag uit samen."

"We zullen helaas nog even thuis moeten blijven, zodat we de pandemie kunnen overwinnen en we ons normale leven weer kunnen oppikken."